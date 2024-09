Roghudi, scuola dell’infanzia: si cercano fondi per la nuova mensa

Il Comune si è messo in caccia dell’ennesimo finanziamento. Stavolta la ricerca dei fondi è finalizzata alla realizzazione della mensa scolastica nella scuola dell’infanzia ubicata in via Risorgimento. Se concesso, il contributo per il servizio che andrà a sommarsi a quello già erogato nel plesso dove sono ospitati i ragazzini della primaria e della secondaria di primo grado, sarà a valere sulla misura del Pnrr “potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”, del Piano di estensione del tempo pieno e mense. Con la delibera di adesione all’avviso pubblico per la presentazione delle proposte, la giunta presieduta dal sindaco, Pierpaolo Zavettieri ha dato il via libera al documento di indirizzo della progettazione, cui dovrà fare riferimento l’ufficio tecnico comunale. Tra le voci previste figura la quantificazione della somma necessaria in poco più di 181.000 euro per adeguamento locali e dotazione di attrezzatura e arredi adeguati.

Giusto qualche settimana addietro, era arrivata la notizia della concessione di un finanziamento di 2.023.182 euro, riconosciuto a Roghudi, impegnato nella veste di capofila, in partenariato con i comuni di Roccaforte del Greco e Bova Marina, attraverso il bando “Piccoli comuni” del dipartimento Casa Italia, finalizzato alla realizzazione di importanti infrastrutture viarie.