Ponte sul torrente Calopinace, a Reggio c’è ancora un filo di speranza

Non è ancora tutto perduto per il riavvio dei lavori del ponte sul torrente Calopinace. La ditta che si è aggiudicata l'appalto, infatti, è stata convocata dagli uffici di Palazzo San Giorgio per capire se ci sono gli estremi per fermare l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto.

Questa ipotesi ovviamente resta sempre in pista anche se è quella più complicata per il Comune che si troverebbe costretto a riattivare la procedura con tutti i rebus del caso cui si aggiungerebbe anche con l'incognita dei tempi. Tutto questo considerando anche le forti critiche che dilagano in città sulla gestione di questa procedura di gara che dura ormai da ben quattro anni senza riuscire a completare un ponticello di 30 metri. Peraltro, lo stallo nella realizzazione di questo ponte rallenta anche il piano dell'Amministrazione comunale di collegare il lungomare con il Parco Lineare Sud (anche questo ancora un cantiere) e di ricucire il rapporto tra la città e il mare.

La notizia del tentativo di riattivare la procedura senza la risoluzione contrattuale arriva dal Comune che ripercorre le ultime fasi dell'appalto ricordando che tutto parte dal 21 agosto scorso quando la Direzione dei Lavori ha valutato di dover attivare una procedura di rescissone in danno dell’impresa appaltatrice. Procedura che, in osservanza del Regolamento vigente in tema di esecuzione di lavori pubblici, prevede una preventiva diffida e messa in mora della parte inadempiente con un termine temporale entro il quale adempiere. Entro il termine concesso, l’appaltatore ha inoltrato la documentazione da valutare al fine di poter interrompere la procedura attivata.

Alla luce di quanto avvenuto è già stato inoltrato all’appaltatore un invito a comparire al fine di verificare in contraddittorio lo stato dell’arte effettivo dell’opera e la consistenza di ciò che finora è stato realizzato per poter assumere in conseguenza le decisioni in ordine alla possibilità di mantenere in vita l’attuale rapporto contrattuale.