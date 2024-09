Scuola, plessi chiusi a Reggio: la mappa per spostare 105 classi e 1800 alunni

C’è l’ordinanza ufficiale di chiusura dei nove plessi, strutture in cui sono «ospitate 105 classi, per un totale di oltre 1800 alunni, ai quali occorre garantire la ripresa delle attività scolastiche, attraverso misure eccezionali e temporanee, al fine di salvaguardare il diritto all’istruzione, avente rilevanza costituzionale». È lo stesso atto firmato dal sindaco Giuseppe Facomaltà a riconoscere che occorre individuare soluzioni per migliaia di studenti reggini. E in questa direzione si sta lavorando a ritmi febbrili a Palazzo San Giorgio. Oggi è previsto un incontro a Catanzaro il cui esito potrebbe individuare la quadra del cerchio. E l’assessora all’Istruzione Anna Briante che riconosce. «La Regione si è detta disponibile alla sinergia interistituzionale. Sul tappeto la possibilità di utilizzare la struttura del Ciapi. Sede che potrebbe ospitare i plessi di Catona». E questo potrebbe rappresentare un deciso passo avanti nello scacchiere degli spostamenti. Solo che all’interno la struttura ospita già un centro di formazione privato. Quindi la Regione non è l’unico interlocutore con cui rapportarsi per giungere ad un punto d’incontro. Intanto i pezzi del puzzle si stanno posizionando in questa lotta contro il tempo.

«Il Vitrioli ha completato il trasferimento tra Pascoli e Galileo Galilei; la segreteria amministrativa del Galluppi si è trasferita alla sede de Larizza; domani si completerà lo spostamento di Condera a San Sperato». Certo attorno all’incontro di oggi a Catanzaro si gioca una partita chiave «ma ognuno ha la sua sede – rassicura la componente dell’esecutivo Falcomatà – abbiamo individuato soluzioni in zone di competenza territoriale».

Un operazione di verifica sulla sicurezza che ha generato sorprese, preoccupazioni e la chiusura di 9 plessi come spiega l’ordinanza: «con l’intenzione di porre in essere un’importante operazione di messa in sicurezza degli immobili adibiti a plessi scolastici, l’amministrazione Comunale ha avviato, nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria - Scuole belle e sicure”, apposite verifiche di vulnerabilità sismica su 23 edifici scolastici di proprietà comunale. Con la nota del 26 agosto 2024 il settore Grandi Opere e Programmazione lavori pubblici ha trasmesso la relazione del RUP dell’intervento, recante i risultati conclusivi delle indagini relative ai Lotti 1, 2 e 4, nonché informazioni riguardanti il Lotto 3, il cui avanzamento presenta ritardi di esecuzione». Relazione che contiene «l’elenco dei plessi scolastici che, all’esito delle verifiche di vulnerabilità sismica, hanno evidenziato criticità in condizioni statiche: 1. “Dante Alighieri (Secondaria 1 grado) via Figurella, Catona; distaccamento Dante Alighieri (Secondaria 1 grado) via Nazionale Catona; Klearcos (Secondaria 1 grado) via Baglio Giunta Archi Cep – Corpo 3; Melissari (Primaria) via Tre Mulini n. 23; Galluppi (Primaria) via Botteghelle; Vitrioli (Secondaria 1 grado) corpo scuola; Frangipane (edificio nord Primaria);. Pythagoras corpo scuola “A”; a tali plessi deve aggiungersi la scuola di Condera (primaria), già verificata nel 2023, ove verranno a breve avviati lavori di adeguamento e ristrutturazione.