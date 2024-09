Gli affari delle ’ndrine calabresi in Emilia. Chiesti oltre 300 anni di carcere

Richieste di condanne per oltre 300 anni a Bologna nel procedimento della Dda scaturito dall’operazione antimafia “Aspromonte Emiliano” sugli affari al nord delle ’ndrine della zona ionica reggina e del crotonese. Sono 35 gli imputati che dinnanzi al gup hanno deciso di essere giudicati con rito abbreviato, accusati a vario titolo di narcotraffico, riciclaggio, intestazione fittizia di beni, sequestro di persona a scopo di estorsione ed armi, con l’aggravante mafiosa.

Il procedimento trae origine dall’operazione del maggio 2023, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna, che portò il gip del Tribunale di Bologna a firmare 41 misure cautelari. Durante l’operazione furono effettuati sequestri preventivi, finalizzati alla confisca, per un valore di oltre 50 milioni di euro.

L’indagine, durata due anni, è focalizzata sull’operatività di di un presunto sodalizio criminale composto da persone appartenenti o contigue alla ’ndrangheta reggina e crotonese. Secondo le ricostruzioni, i soggetti operanti in Italia avrebbero avuto un contatto diretto con i cartelli della droga colombiani, tra cui il “cartello del golfo”, ai quali, per la cessione dello stupefacente, avrebbero destinato denaro in contante fornito da criminali cinesi. Questi, infine, avrebbero ricevuto i soldi in conti correnti in Cina e a Hong Kong con una guadagno del 6% sul prestito concesso. Il traffico avrebbe riguardato principalmente cocaina, ma anche hashish e marijuana.