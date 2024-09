Il medico si rifiuta di "concedere" una sedia di plastica in cella: detenuti picchiano due agenti nel carcere di Reggio

Un sovrintendente ed un agente della Polizia penitenziaria sono stati aggrediti da due detenuti nella Casa circondariale «San Pietro» di Reggio Calabria. Lo ha reso noto il segretario generale aggiunto del sindacato Osapp Pasquale Montesano.

«Due detenuti ritenuti appartenenti alla criminalità calabrese - riferisce Montesano - e ristretti perché ritenuti aver commesso reati per associazione per delinquere di stampo mafioso, dopo il rifiuto da parte del medico di prescrivergli la necessità di avere una sedia in plastica da tenere nella cella hanno aggredito un sovrintendente e l’agente addetto alla vigilanza della sezione detentiva. Entrambi sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso». «Si tratta - afferma Montesanto - dell’ennesimo episodio che dimostra come sono le condizioni in carcere nonostante gli inviti al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e al Governo Meloni di aprire un tavolo di confronto permanente per discutere di riforme, organici, equipaggiamenti, sovraffollamento detentivo e, non ultima, la strumentalizzazione e la perseveranza della criminalità che necessita di una democratica, rigida disciplina, tesa a ristabilire i canoni delle indicazioni normative del sistema penitenziario ad oggi nessun segnale e pervenuto.