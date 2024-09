La vita oltre la morte di Edo, giovane romano (originario della Locride) vittima della strada

«Solo l’amore, quello vero, quello donato, quello disinteressato e puro, rigenera il mondo e crea la vibrazione positiva che deve regnare nell’universo – aggiungono Giulia e Fabio –. Di questo parliamo nel libro, di vita in senso ampio, di vita eterna, in un cammino evolutivo che inizia in terra e continua dopo aver lasciato il corpo, mutando di consistenza vibrazionale, in maniera molto più leggera e rarefatta. L’anima, il nostro carico emozionale, la nostra individualità non sparisce. La coscienza animica vive per sempre. Dovremmo vivere con questa consapevolezza». E sottolineano la bellezza del dono: «Donare è gioia, nella quotidianità e anche in maniera progettuale. Ci stiamo dedicando, in particolare, alla realizzazione di pozzi di acqua potabile di scuole e ospedali, in Africa, e anche i proventi del libro, attraverso la Fondazione “Butterfly Onlus”, saranno destinati a questa causa che ci sta molto a cuore, a favore di popolazioni in grandi difficoltà».