Viabilità, il Comune di Reggio fa retromarcia: ridisegnata l’ordinanza per le feste

Il Comune fa un passo indietro e revoca l’ordinanza che avrebbe paralizzato la città. Il provvedimento che aveva interdetto il transito lungo via Bixio e via Caridi è stata sostituita. Del resto nella manciata di ore in cui è stata in vigore oltre a paralizzare il traffico ha gettato luci inquietanti rispetto alle prospettive dei giorni di festa che coincidono tra l’altro con quelli del ritorno sui banchi. Il buonsenso ha avuto la meglio e così si rivedono i provvedimenti anche alla luce del vertice in Questura che ieri ha individuato le operazioni necessarie per coniugare la sicurezza e al tempo stesso la fruibilità degli eventi civili con cui la città celebra la sua patrona. Un appuntamento quello delle festività settembrine che da sempre rappresenta un attrattore. Giorni in cui la città si veste per a festa per accogliere assieme alla sua Protettrice anche migliaia di presenze.

Così intanto si “ridimensiona” l’ingombro del cantiere di corso Matteotti, tanto da consentire doppio senso di circolazione.

L’ordinanza che sarà accompagnata dalla segnaletica dispone il divieto di sosta con rimozione ambo i lati sul lungomare Falcomatà tra piazza Indipendenza dove è montato il palcoscenico e via XXIV maggio, parcheggi stazione lido nord e sud fino alle ore 13 di martedì. L’area che rimarrà interdetta alla circolazione. Nell’area dei parcheggi della stazione lido il divieto di sosta con zona rimozione è disposto dalla ore 15 alle 2 per ogni concerto fino a giorno 18.

Certo qualche misura più restrittiva potrebbe scattare per martedì in occasione dell’esibizione di Fedez e dei fuochi d’artificio che segnano la chiusura delle festività.