Galleria Limina sulla Ionio-Tirreno, mozione salva-movida accolta: transito libero “spostato” al sabato notte

La movida locridea del sabato sera è salva. O quantomeno, non dovrà più fare i conti con la chiusura della galleria della Limina a partire dalle 22 che aveva sicuramente scoraggiato, dopo la partenza dei lavori di manutenzione straordinaria, il tradizionale interscambio tra i cittadini della Piana di Gioia Tauro e della Riviera dei Gelsomini, che da anni alimenta un cospicuo indotto nei settori della ristorazione e dei locali d’intrattenimento.

«A partire – si legge in un una nota diramata dall’ufficio stampa dell’Anas – da sabato 14 settembre (oggi, ndc) l'apertura settimanale delle gallerie Limina e Torbido sulla strada statale 682 Ionio-Tirreno, verrà effettuata nelle notti tra sabato e domenica anziché tra domenica e lunedì».

La decisione appare come tutt’altro che improvvisata; anzi, arriva dopo una serie di aperture straordinarie del traforo di valico più famoso della Calabria, i cui lavori di manutenzione straordinaria, inizialmente valutati dalla stessa Anas come indifferibili e da compiere con una chiusura totale per trenta mesi, hanno subito delle profonde variazioni a seguito della mediazione che ha visto il coinvolgimento di Regione, amministratori comunali e associazioni espressione del territorio metropolitano, che ha portato alla rimodulazione del progetto con interventi mirati e lavori stimati per diciotto mesi con chiusura solo di notte dalle 22 alle 6; quindi, a seguito delle continue interlocuzioni col territorio, di volta in volta si è deciso, dopo la convocazione del Comitato operativo di viabilità in Prefettura a Reggio Calabria, di intendere l’opera in maniera più “elastica” e tale da non soffocare l’economia turistica di una zona bella ma mal collegata con le principali vie di comunicazione come la Riviera dei Gelsomini.