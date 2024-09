Fuoco a Palizzi, si contano i danni: animali morti e coltivazioni distrutte

In paese si contano i danni dell’imponente incendio che, per tutto il pomeriggio e la nottata di venerdì, ha interessato centinaia di ettari coltivati, arrivando a ridosso di alcune abitazioni. Dopo quello di mercoledì scorso che aveva bruciato pinete e sterpaglie, questo è stato catastrofico. Come è noto, le fiamme, alimentate da un forte vento di maestrale, hanno subito iniziato la loro opera di distruzione, devastando vigneti, uliveti e bergamotteti e provocando l’evacuazione di intere famiglie dalle rispettive abitazioni.

Nei nostri precedenti servizi abbiamo sottolineato le difficoltà incontrate dal personale dei Vigili del fuoco, Calabria verde, Protezione civile e di tanti volontari che hanno cercato in tutti i modi di spegnere le fiamme, ma la natura del terreno ha creato enormi impedimenti, soprattutto nell’erogazione dell’acqua. I volontari accorsi in gran numero, vale la pena rilevarlo, hanno contribuito in maniera lodevole allo spegnimento delle fiamme, purtroppo con scarsi risultati per i motivi suesposti. Ma, quel che conta, è lo spirito di servizio dei tanti ragazzi accorsi per dare una mano.

Una prima stima di bilancio parla di 400 ettari inceneriti, decine di animali rimasti imprigionati dal fuoco e di nove famiglie evacuate.