Reggio Calabria, era una hostess la donna morta ieri in aereo al "Tito Minniti"

Era una hostess la donna che ieri è morta all'aeroporto "Tito Minniti". La donna, una hostess di volo di Ita di 56 anni di Sabaudia, in provincia di Latina, è morta per un infarto sull'aereo che l’avrebbe dovuta riportare dalla Calabria a Roma. Sembra che la donna avesse avuto un malore al momento dell’imbarco a Reggio Calabria, nel primo pomeriggio di sabato, ma ha scelto di partire lo stesso, come riferisce "Latina Oggi". Una volta a bordo, però, si è sentita nuovamente male prima del decollo: è scattato l’allarme, il volo è stato bloccato e sono arrivati a bordo i sanitari ma, nonostante le manovre rianimatorie, l’hostess è deceduta pochi minuti dopo.