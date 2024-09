Reggio Calabria, Mentana punta l'indice: "I mosaici della Villa di Casignana a pochi metri dagli scarichi delle auto"

Quello di Enrico Mentana è un grido di dolore: "Splendori e miserie d'Italia - scrive Mentana sui social - il meraviglioso mosaico del Trionfo indiano di Dioniso nella villa romana di Casignana (a Reggio Calabria) a cinque metri dalla strada statale che copre certamente altri tesori e insidia quelli già riportati alla luce (e al fumo degli scarichi)". Una denuncia più volte sottolineata.

La villa di Casignana è un tesoro nascosto... o quasi. Sebbene sia a due passi dal mare, a due passi dalla SS 106, la Villaè ancora troppo poco valorizzata e conosciuta. Un luogo magico posto nella splendida e selvaggia Costa dei Gelsomini a cavallo tra Bovalino e Bianco. Un luogo in cui la storia si mischia con la leggenda, un luogo in cui si respira cultura in ogni angolo, in ogni parte dei 15 ettari sulla quale si estende.