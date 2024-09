Durante i festeggiamenti a Reggio scoperti due food trucks allacciati alla rete elettrica: denunciata una persona

Questa mattina, in Piazza Botteghelle a Reggio Calabria, i carabinieri hanno eseguito un’importante operazione di controllo finalizzata alla prevenzione e al contrasto di attività illecite, in occasione delle Festività Mariane.

Durante l’attività di controllo, effettuata in collaborazione con verificatori dell'ENEL, i Carabinieri hanno scoperto che erano state divelte alcune cassette di derivazione e realizzati allacci abusivi alla rete elettrica. Tali allacci servivano per alimentare due food trucks adibiti alla vendita di generi alimentari.

In seguito a questi controlli, un soggetto con precedenti di polizia è stato deferito in stato di libertà. L’individuo è accusato di aver gestito gli allacci abusivi che hanno permesso ai veicoli di vendere prodotti alimentari senza rispettare le normative di sicurezza e gli obblighi fiscali.

I militari dell’Arma stanno proseguendo le indagini per accertare ulteriori responsabilità e per garantire il rispetto delle leggi e delle normative vigenti.