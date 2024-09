Morte di Amedeo Matacena, il legale del figlio: "Athos non ha presentato denuncia"

«In questa vicenda assisto la persona offesa, Athos Matacena, che non è autore di alcuna denunzia e di alcun esposto». È quanto dichiara l’avvocato Candido Bonaventura in merito all’inchiesta della Procura di Reggio Calabria sulla morte dell’ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena e su quella della madre Raffaella De Carolis. Entrambi sono deceduti a Dubai nel 2022, a distanza di tre mesi l'uno dall’altro. Nell’inchiesta, nell’ambito della quale il pm Sara Parezzan ha disposto la riesumazione e l’autopsia delle salme, è indagata Maria Pia Tropepi, di 43 anni, l’ultima moglie di Matacena.

Bonaventura è il legale di fiducia di Athos Matacena, figlio del politico e di Chiara Rizzo, parte offesa nel procedimento penale istruito dalla Procura della Repubblica. «Questo procedimento - afferma l’avvocato - nasce a prescindere dalla nostra attività. Noi non abbiamo fatto nessuna attività e per queste ragioni, al momento non ci siamo presentati all’udienza di conferimento dell’incarico al perito della Procura. Aspettiamo cosa emergerà dall’autopsia e dopo, se ci saranno degli esiti positivi per noi ed evidentemente negativi per gli indagati, allora a quel punto sicuramente svolgeremo le nostre attività costituendoci parte civile»