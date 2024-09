Ryanair, dall'inverno meno voli a Bergamo. Premiate Reggio Calabria e Trieste perchè hanno tolto "l'addizionale municipale"

Ryanair aprirà 10 nuove rotte invernali da Malpensa, dove aggiungerà un 8/o aereo aumentando il traffico del 10% a 4,5 milioni di passeggeri. Lo annuncia l'amministratore delegato Michael O' Leary spiegando che nel frattempo si ridurranno da 24 a 20 a Orio Al Serio (Bergamo), con una perdita del 5% dei suoi 20 milioni di posti disponibili e di 5 rotte, mentre verranno «premiate» Trieste e Reggio Calabria che hanno abolito l’addizionale municipale.

O'Leary: "Addizionale municipale è un ostacolo alla crescita"

L’amministratore delegato del gruppo Ryanair Michael O' Leary chiede al governo e agli enti locali di «abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti» come hanno fatto a Trieste e a Reggio Calabria». A suo avviso la sua abolizione «consentirebbe agli aeroporti italiani di godere di una rapida crescita del traffico, dei visitatori e dei posti di lavoro nei prossimi anni». Ryanair è pronta a rispondere «con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia aggiungendo 40 nuovi aeromobili», generando "oltre 20 milioni di passeggeri all’anno su 250 nuove rotte e 1500 posti di lavoro nelle regioni italiane».