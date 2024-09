La morte di Matacena e della madre, Indagata la moglie dell’ex deputato: chi è Maria Pia Tropepi

Nata a Lamezia, cresciuta a Sinopoli ma con passaporto francese, 43 anni, vive tra l’Italia e Dubai dove risulta titolare e ceo di alcune società. Seconda moglie di Amedeo Matacena jr, medico chirurgo ed ex modella, contessa francese per diritto di nascita da parte di padre, sull’imprenditrice di successo Maria Pia Tropepi c’è adesso un terribile sospetto della Procura di Reggio: ha qualche responsabilità nelle morti del marito e della suocera, avvenute a distanza di tre mesi una dall’altra negli Emirati Arabi?

La storia, tutta ancora da scrivere, è quella degli ultimi giorni dell’armatore reggino, deputato dal 1994 al 2001 e fra l’altro componente della commissione Difesa della Camera, deceduto a Dubai dove si trovava anche a seguito di una condanna per concorso esterno con la ’ndrangheta rimediata a Reggio nell’ambito del processo “Olimpia”. Raffaella De Carolis, ex miss Italia nel 1962, aveva raggiunto il figlio pochi mesi prima di morire, il 18 giugno 2022. Matacena è morto il successivo 16 settembre, esattamente il giorno dopo il suo cinquantanovesimo compleanno. A giugno 2023 sarebbe tornato un uomo libero perché la sua condanna, allo scadere dei dieci anni, sarebbe diventata inesigibile, quindi annullata.

Due decessi ufficialmente per cause naturali, ma che sono prima finiti al centro di sospetti e adesso dell’inchiesta condotta dal sostituto procuratore reggino Sara Parezzan con l’aggiunto Stefano Musolino. «Gli organi competenti nel territorio di Dubai hanno certificato la morte per infarto avvenuta in ospedale ed escluso la necessità di procedere ad esame autoptico», aveva scritto Tropepi nei mesi scorsi al nostro giornale. La Procura di Reggio, però, ha deciso di svolgere accertamenti sui corpi di Matacena e anche della madre, disponendo la riesumazione delle salme come anticipato ieri in esclusiva dalla Gazzetta del Sud.

Il corpo di Matacena, giunto integro da Dubai lo scorso anno, è tumulato nel cimitero di Formia, nella cappella della famiglia della conduttrice della Rai Alessandra Canale, da cui l’ex parlamentare aveva avuto un figlio, mentre Raffaela De Carolis è stata seppellita in riva allo Stretto.