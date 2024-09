'Ndrangheta a Reggio, bottiglia di benzina davanti alla rosticceria del cognato di Davide Bilardi

Una bottiglia di benzina è stata lasciata, come messaggio intimidatorio, all’ingresso di un esercizio commerciale nella zona di Spirito Santo, a Reggio Calabria, di cui è titolare il cognato di un nuovo collaboratore di giustizia, Davide Bilardi, di 49 anni.

A trovarla è stato il proprietario della rosticceria, Tommaso Marzullo, di 42 anni. Il locale dovrebbe aprire nei prossimi giorni nel palazzo attiguo a quello in cui hanno sede gli uffici delle sezioni di polizia giudiziaria di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Scientifica che stanno eseguendo i rilievi sulla bottiglia che è stata sequestrata. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile che ha avvertito la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.

L’intimidazione, infatti, non è passata inosservata negli ambienti inquirenti e investigativi della città perché la zona in cui è avvenuto il gesto è di «competenza» della cosca Libri che proprio in questi giorni è in fibrillazione per le dichiarazioni di Bilardi di 49 anni.