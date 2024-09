Gioia Tauro, messa in sicurezza del Budello. Dopo la foce, tocca agli argini

Proseguono i lavori di pulizia e di messa in sicurezza degli argini del torrente Budello, in vista dell’imminente stagione delle piogge, soprattutto nel tratto che attraversa il centro abitato.

Mezzi e uomini dell’azienda regionale “Calabria Verde” sono all’opera per liberare l’alveo del torrente dalla fitta vegetazione e dal materiale che si è accumulato nel corso del tempo in alcuni punti. «L’obiettivo – spiega il direttore generale dell’azienda Giuseppe Oliva – è mettere in sicurezza il centro abitato del quartiere “Fiume” che, in caso di forti precipitazioni, è soggetto ad allagamenti per via del restringimento dell’alveo del torrente in alcuni tratti».

L’intervento fa seguito a quello eseguito pochi giorni fa sulla foce dello stesso corso d’acqua, il cui sbocco in mare era stato ostruito dalle mareggiate. Gli operatori di “Calabria Verde” hanno creato un canale per permettere il corretto deflusso delle acque fino al mare.

Intanto, così come programmato dall’assessorato all’Ambiente diretto da Cristian Guerrisi, nei giorni scorsi sono cominciati anche i lavori di pulizia dei tombini comunali, indispensabili prima dell’inizio della stagione autunnale. L’amministrazione comunale ha determinato di iniziare dalle vie esposte a maggiori pericoli di allagamento, secondo i dati storici comunicati dal settore tecnico. Le prime vie interessate sono state via Mileto, via Tropea, via Pizzo, via degli Aranci, via dei Gelsomini e viale don Sturzo. Seguirà immediatamente la Statale 18 e, via via, tutte le altre vie comunali.