Aria irrespirabile a San Ferdinando, fari puntati su un impianto di compostaggio. La petizione raggiunge 700 firme

"Il Comune di San Ferdinando intende informare i cittadini riguardo il fenomeno delle emissioni odorigene moleste che da tempo affliggono il centro abitato, compromettendo gravemente la qualità della vita quotidiana. L’amministrazione comunale, consapevole della delicatezza della situazione, si è attivata prontamente in collaborazione con la cittadinanza e le autorità competenti, allo scopo di individuare le cause del problema e mettere in atto le misure necessarie per risolverlo". E' quanto si legge in una nota diffusa dal sindaco Luca Gaetano.

"Numerose segnalazioni sono state inoltrate al Comune da parte di residenti e imprese, sia in forma scritta che verbale, lamentando l’impossibilità di condurre una vita normale a causa degli odori persistenti che, in alcuni casi, hanno costretto le persone a chiudersi in casa per sfuggire alla puzza, e gli imprenditori a dover respingere clienti o affrontare l’abbandono dei dipendenti. Il fenomeno sta arrecando un grave danno non solo alla salute pubblica, ma anche al tessuto economico locale e alla reputazione del luogo.