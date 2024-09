Gioiosa Jonica, narcotraffico senza “associazione”: condanne solo per dieci imputati I NOMI

Si è concluso con 10 condanne a un totale di 52 anni di reclusione e 239 mila euro di multe e 54 tra assoluzioni e prescrizioni il processo scaturito dall’operazione antidroga “Molosso”. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Locri (presidente Ada Vitale, giudici Dario Sciutteri e Francesca Sambataro). La Procura distrettuale antimafia reggina che aveva chiesto 31 condanne a circa 2 secoli di carcere e 33 assoluzioni. All’esito del dibattimento il pm reggino aveva concluso ritenendo provate numerose operazioni di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente a carico di diversi imputati, chiedendo l’assoluzione per la narcoassociazione originariamente contestata.

I giudici di Locri, che si sono riservati 60 giorni per il deposito della motivazione non hanno ritenuto provata la contestata associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, mandando assolti gli imputati interessati con la formula “perché il fatto non sussiste”, facendo così cadere il reato più grave. Di conseguenza, sono rimaste in piedi contestazioni meno gravi che hanno portato al riconoscimento della responsabilità penale di una minima parte degli imputati, mentre per gli altri il collegio si è determinato in gran parte per la piena assoluzione e in altre circostanze ha dichiarato estinto il reato per prescrizione, previa riqualificazione.