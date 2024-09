Rassegna stampa 29-09-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud - Calabria in edicola oggi, di seguito altri che potrete leggere sull'edizione cartacea:

- Calabria, grandi manovre attorno ad Arrical: domani il voto per il nuovo direttivo

- Ristrutturazione dell’Aula rossa del Municipio di Catanzaro, si vede una luce in fondo al tunnel

- Catanzaro, nuovi scossoni per Karol Betania: salta la riabilitazione estensiva

-Taglio delle guardie mediche, monta la rabbia dei sindaci del Catanzarese

-Scorie della bonifica, la Provincia di Crotone avvia l’iter per impugnare il decreto

- Crotone, assoluzione di Antonella Stasi: «Già al lavoro per proseguire, ma abbiamo vissuto un’ingiustizia»

- Federazione provinciale del Pd di Vibo al bivio: si viaggia verso il commissariamento

- Il fascino della scienza in… salotto, l’Unical porta la ricerca a Cosenza

- A Cosenza dodicenni “schiavi” delle anfetamine. L’allarme lanciato dal centro di ascolto della comunità Exodus

- Provincia della Sibaritide, Flavio Stasi gioca al rilancio

- Elezioni a Castrovillari, Alternativa sociale chiama a raccolta il centrodestra

- Treni, il Sibari-Bolzano ha perso le coincidenze: sei ore d’attesa in stazione per arrivare a Crotone