Roccella, coniugi sorpresi mentre tentano di estirpare una piantagione di canapa indiana: arrestati

I carabinieri della compagnia di Roccella Jonica, affiancati dallo Squadrone Eliportato «Cacciatori Calabria», hanno individuato e smantellato due piantagioni di canapa indiana, nascoste in zone impervie dei comuni di Grotteria e Caulonia, nel cuore dell’Aspromonte. Le piantagioni, oculatamente celate tra la fitta vegetazione, erano destinate alla produzione di sostanze stupefacenti e avrebbero potuto rifornire il circuito illegale dello spaccio su larga scala. Grazie a una meticolosa attività di sorveglianza, i militari hanno individuato le piantagioni e proceduto alla distruzione di centinaia di arbusti. Durante una delle operazioni, è stata arrestata una coppia di coniugi del posto, sorpresi a tentare invano di estirpare le piante e smantellare la coltivazione, nella speranza di eliminare ogni prova prima dell’arrivo dei carabinieri. L’intervento immediato degli uomini dell’Arma ha consentito di bloccare i due e di trarli in arresto. Oltre alle piante, i militari hanno rinvenuto semi che sarebbero stati utilizzati per avviare nuove coltivazioni e, poco distante, sono stati scoperti circa 3 kg di arbusti essiccati e ricoperti da infiorescenze, pronti per essere immessi nel mercato dello spaccio.