Capitale della cultura, Reggio ci mette... il cuore

Un cuore che compone le due lettere RC e che rimane “aperto” a simboleggiare un abbraccio: è tutta già nel logo la visione alla base della candidatura di Reggio a Capitale italiana della cultura 2027. Il claim “Cuore del Mediterraneo” completa il concetto, esplicitato in un dossier di 60 pagine da ieri ufficialmente al vaglio di una giuria di esperti del Mic che esaminerà le candidature (ad oggi 17) e selezionerà un massimo di dieci finaliste entro il 12 dicembre 2024, per poi individuare la vincitrice entro marzo 2025.

«Reggio Calabria, crocevia di culture differenti e complementari, si candida puntando sulla propria autenticità e sul ruolo di baricentro del Mediterraneo; da sempre luogo di incontro e di accoglienza, la città promuove la cultura della solidarietà, dell’inclusione e del dialogo pacifico tra i popoli», si legge nella relazione consegnata dal Comune al Ministero della Cultura. Un “ponte ideale”, dunque, in un mare che da sempre intreccia e fonde culture diverse. E Reggio declina questa contaminazione tra radici magno-greche e influenze bizantine, arabe, normanne, sveve, angioine, aragonesi, proiettandosi «in un orizzonte inclusivo e accogliente, basato sulla promozione dei valori di pace, di dialogo, di solidarietà e integrazione tra i popoli, consentendole di assumere una posizione baricentrica nel Mediterraneo, non solo dal punto di vista geografico».