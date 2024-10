Palmi, vandali in azione al campo di calcetto del rione Impiombato

L’ennesimo atto vandalico ai danni di uno dei nuovi parchi giochi in città è stato perpetrato nei giorni scorsi. A denunciare l’accaduto è il consigliere di maggioranza con delega alle manutenzioni, Gianluca Spampinato: «Ieri siamo stati costretti a chiudere il campetto da calcio 3vs3 nel nuovo parco giochi del Rione Impiombato perché qualcuno, sicuramente poco educato, ha deciso di danneggiare un pannello che delimita l’area di gioco rendendo pericoloso il campo; purtroppo non sappiamo quanto tempo passerà per trovare le economie necessarie per poterlo riparare, pertanto fino ad allora il campo resterà chiuso e non fruibile».

L’amara riflessione dell’esponente della maggioranza a sostegno del sindaco Giuseppe Ranuccio: «La mia domanda è cosa ci si guadagna a danneggiare un luogo che fino a poco tempo fa era abbandonato ed oggi invece dopo la realizzazione del nuovo parco giochi è diventato luogo di incontro e gioco per grandi e piccoli? Io davvero non riesco proprio a capacitarmi di questi atti», conclude Spampinato.