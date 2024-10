Rassegna stampa 04-10-2024 edizioni Calabria

In questo video i principali titoli del nostro giornale oggi in edicola, edizioni calabresi

- La 'ndrangheta a San Siro, il racconto di Andrea Beretta: "Il clan mi convocò, volevano uccidermi"

- Catanzaro, giovane accoltellato nel quartiere Lido. Davanti al gip parla un solo indagato

- L’esplosione sulla nave a Crotone: la Procura ha chiesto il giudizio per 3 maltesi

- Reggio, i beni confiscati diventano risorsa per far fronte all’emergenza abitativa

- Lamezia, lavoratori sfruttati e truffa all’Inps: due patteggiamenti

- Cassano Ionio, dopo l’incidente con l’auto spara in aria e si dà alla fuga

- Comune di Catanzaro, equilibri “variabili”

- Cosenza, Città unica: il sindaco Caruso non arretra

- Sistema bibliotecario vibonese, la soluzione che ancora non c’è e la chiamata a fare rete per la salvezza

- Reggio, Regione e Comune nicchiano e i bambini pagano il prezzo

- Le disavventure dei pendolari cosentini, disagi infiniti sulle linee tirrenica e ionica

- Palmi, radiologia diventa sempre più “digitale”

- Locri, appello alle neo mamme per l’allattamento al seno

- Diamante, due milioni di euro per il Commissariato