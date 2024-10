Darsena del porto di Gioia Tauro, l’Adsp nega ai diportisti l’accesso agli atti della concessione

Arriva un secco diniego da parte dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio alla richiesta di accesso agli atti dell’avvocato Giacomo Saccomanno, in rappresentanza dei diportisti considerati “abusivi”, riuniti nelle associazioni “Diportisti Maria SS. di Portosalvo”, “Pescatori Sportivi Gioia Tauro” e “Fisherman’s”, riguardo alla procedura di diffida alla rimozione-sgombero delle proprie imbarcazioni dallo specchio d’acqua prospiciente la banchina di ponente della darsena “Marinai d’Italia” del porto di Gioia Tauro.

Secondo il parere del segretario generale ff dell’ente, Pasquale Faraone, e della responsabile del settore Demanio e Sid, l’avvocato Lavinia Strangi, l’istanza non può trovare accoglimento perché «generica e non motivata».

Nella sua lettera del 27 settembre, Saccomanno diffidava l’Authority a «trasmettere, entro il termine di 7 giorni» copia integrale del fascicolo riferito anche alla concessione rilasciata per lo stesso specchio acqueo a “Il Maestrale”, associazione sportiva dilettantistica composta da appartenenti alle forze dell’ordine. La nota, per l’AdSP, sarebbe stata formulata senza fornire alcuna indicazione sulla natura giuridica e sull’effettiva esistenza delle associazioni, né sarebbe stata allegata una specifica procura rilasciata al legale.