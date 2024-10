Riqualificazione della stazione di Rosarno, ieri la consegna dei lavori di Rfi

Nel giorno in cui l’équipe della società Rete Ferroviaria Italiana ha consegnato le aree alle varie imprese specializzate individuate per i complessi lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Rosarno (che ammontano a oltre 10 milioni di euro tra fondi Pnrr e altre fonti di finanziamento), il sindaco Pasquale Cutrì, la sua giunta, i consiglieri di maggioranza e di opposizione e i funzionari comunali hanno accolto i tecnici della società del Gruppo FS nella sala riunioni del Comune, dove è stato presentato il progetto di restyling.

A riguardo, nel corso dell’incontro a porte chiuse è stata trovata l’intesa tra amministrazione e Rfi alla presenza del consulente del primo cittadino per i problemi della stazione ferroviaria Rocco Dominici, che in questi mesi ha mantenuto un’assidua interlocuzione con i rappresentanti della stessa società sugli interventi da realizzare a Rosarno.

È stato uno dei tecnici ad illustrare gli interventi della nuova progettazione di ammodernamento dell’infrastruttura inerenti la riconnessione urbana, la mobilità sostenibile e la realizzazione di percorsi per i viaggiatori. In particolare, sono previsti, la demolizione e l’ampliamento delle pensiline, la creazione di parcheggi, la rimozione di un binario, ossia, il quarto che consentirà l’allargamento del marciapiede, l’ampliamento dei sottopassaggi, la costruzione di marciapiedi adeguati e l’introduzione di ascensori con lo scopo di rendere la stazione più efficiente per tutti i passeggeri. I lavori dovrebbero finire nel 2026.