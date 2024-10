Reggio Calabria, atti vandalici al cantiere di rigenerazione urbana del rione Marconi

Gravi danneggiamenti al cantiere di rigenerazione urbana del rione Marconi. Li dove è in corso di realizzazione un progetto dell'Amministrazione comunale che punta alla riqualificazione del quartiere, con la creazione di un importante polo di socialità, con spazi verdi ed area attrezzate, sono comparsi in questi giorni gli effetti dannosi di due atti vandalici perpetrati all'interno dell'area di cantiere. Segni di un tentativo incendiario sull'area pavimentata e la rottura di uno dei lampioni già posizionati per l'illuminazione dell'area. A darne notizia in una nota il Consigliere delegato al Decoro urbano, ai parchi e giardini, Massimiliano Merenda che insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà ha fortemente stigmatizzato l'episodio.

"E' un fatto grave - ha affermato Merenda - un evento che non può passare sotto silenzio e non va assolutamente sottovalutato. L'Amministrazione ha programmato un importante investimento in quel cantiere. Non possiamo consentire che questo sforzo possa essere vanificato da chi evidentemente punta a mantenere nel degrado uno spazio importantissimo della nostra città che in questi anni ha molto sofferto il comportamento illecito di pochi che produce un ingente danno nei confronti della collettività. Speriamo che gli autori del gesto possano essere presto individuati e che il cantiere possa proseguire con la serenità e la continuità di cui necessitiamo. Noi sicuramente non ci fermeremo. La nostra vicinanza intanto va espressa ai tantissimi cittadini perbene che risiedono nell'area del Rione Marconi, che come l'intera comunità cittadina, attende con speranza la conclusione del cantiere di un intervento che restituisce decoro e finalmente uno spazio di socialità pulito e sicuro a tutto il quartiere".