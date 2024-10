Reggio, controlli in piazza S. Agostino: resistenza a pubblico ufficiale e furto di energia elettrica: un arresto

Nel pomeriggio di ieri, il comando Compagnia di Reggio Calabria ha condotto un'operazione di controllo del territorio nella centralissima Piazza Sant'Agostino finalizzata alla prevenzione dei reati in genere. Durante l’intervento, è stato arrestato un cittadino marocchino. L'operazione, che parte di un più ampio piano di sicurezza urbana fortemente voluto dal comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria, ha visto diversi controlli su soggetti presenti nella piazza. Durante una verifica, l’uomo ha assunto un atteggiamento ostile, opponendosi violentemente ai militari dell’Arma. Successivamente, durante una perquisizione presso l'abitazione dell’arrestato, i carabinieri hanno scoperto un allaccio abusivo che alimentava illegalmente l’immobile. Per questo, oltre all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo è stato denunciato anche per furto aggravato di energia elettrica.

Dopo le formalità di rito presso il comando di via Aschenez, l’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. Le attività di controllo dei Carabinieri di Reggio Calabria proseguono intensamente nel centro cittadino, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e prevenire situazioni di illegalità. Particolare attenzione viene riservata alle aree a maggiore affluenza, con pattugliamenti e controlli mirati volti a contrastare ogni forma di reato. Le indagini sono ancora in corso e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.