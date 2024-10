Va in escandescenze nei locali del Cup dell’ospedale Morelli di Reggio Calabria, 53enne arrestato

Gli Agenti della Polizia di Stato, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno arrestato un 53enne reggino in flagranza dei reati di resistenza, minaccia, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A seguito di numerose telefonate pervenute alla locale Sala Operativa, nelle quali veniva segnalata un’aggressione in atto presso il C.U.P. del locale Presidio ospedaliero “Morelli”, i poliziotti della Volante raggiungevano rapidamente il nosocomio, constatando l’effettiva presenza di un uomo di robusta costituzione intento ad inveire contro gli addetti allo sportello.

Sul posto erano già presenti le Guardie Giurate in servizio presso l’ospedale ed un Agente della Polizia di Stato libero dal servizio che, dopo essersi qualificato, in attesa dell’arrivo delle Volanti, ha posto in essere delle azioni mirate a contenere l’aggressività dell’uomo, impedendogli anche di estrarre ed utilizzare un cacciavite che aveva nascosto nel proprio borsello.