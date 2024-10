Reggio, Ciapi nel caos. "Il contratto scade nel 2035 ci mandano via in 7 giorni"

Un pasticcio che genera ritardi e disagi e lascia tutti scontenti. La scelta di collocare la scuola secondaria di primo grado dell’Ic Radice Alighieri alla sede dell’ex Ciapi di Catona non ha fatto i conti con un altro elemento: la presenza della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici. Una realtà che rivendica la sua posizione: «L’istituto ha avuto in fitto, con regolare contratto scritto del 16 febbraio 2005, la locazione dell’immobile “Ex Ciapi” dalla Regione Calabria - proprietaria dell’immobile - per esercitare l’attività didattica, in cambio della ristrutturazione di tutti i locali del piano terra a proprie spese. Oggi la scuola superiore per mediatori linguistici è una realtà consolidata per il futuro di numerosi giovani con corsi di studi triennali, con rilascio al termine del corso di un titolo equipollente a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle università statali alla classe delle lauree universitarie in “Mediazione Linguistica”».