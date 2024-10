Tragico scontro auto-moto a Bianco nella Locride: perde la vita un 19enne

Giuseppe Catanzariti, 19 anni, è deceduto in un incidente stradale a Bianco (abitava nella periferia della cittadina), nella Locride. Il giovane era alla guida della sua motocicletta quando, in contrada Pardesca, ha impattato frontalmente con un’autovettura perdendo la vita.

Il giovane è morto sul colpo, inutili i soccorsi. Sul tragico incidente sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Bianco.

Il cordoglio del sindaco di Bianco

"Con profondo dolore e sgomento, mi unisco al lutto che ha colpito la nostra comunità per la tragica scomparsa di un giovane di Bianco, deceduto in un drammatico incidente lungo la strada provinciale SP69, che collega Bianco alla frazione Pardesca. Come sindaco, in momenti come questo, sento forte il peso della responsabilità e la sofferenza della nostra comunità, e vorrei poter trovare le parole giuste per alleviare anche solo un po’ il dolore di chi ha perso un figlio, un fratello, un amico.

Il mio pensiero va innanzitutto alla famiglia del giovane: al padre Giovanni, alla madre Caterina e alla sorella Celeste, ai quali esprimo la mia più sentita vicinanza e il cordoglio di tutta la comunità di Bianco. So che nessuna parola potrà colmare il vuoto lasciato da una perdita così grande, ma in questo momento difficile vi siamo tutti vicini con affetto e rispetto.

Un pensiero va anche al conducente dell'autovettura coinvolta, che sta vivendo uno shock profondo per quanto accaduto. Insieme alla comunità di Pardesca, frazione di Bianco dove il giovane era cresciuto e dove tutt’ora abitava, ci stringiamo in un abbraccio collettivo per sostenere tutti coloro che sono stati toccati da questa tragedia.

Riposa in pace Giuseppe. Non ti dimenticheremo".