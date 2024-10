Gioia Tauro, archiviata la denuncia a dirigenti e impiegati dell’Adsp

Finalmente archiviata, e in modo definitivo, la posizione di quattro fra dirigenti e impiegati dell’AdSP del Basso Tirreno e Jonio, denunciati all’autorità giudiziaria da una dipendente dell’ente (l’attuale sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella) per presunte irregolarità nella composizione di Commissioni giudicatrici nei pubblici concorsi avviati alla fine del 2022 dall’ente.

Riepiloghiamo i fatti, che risalgono al settembre 2023, epoca in cui, per la carenza di personale dipendente, l’AdSP promosse 13 concorsi pubblici, sottoscrivendo i bandi e formando le Commissioni giudicatrici, avvalendosi di prestigiose figure “esterne” attinte fra i ruoli della Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, ma anche fra i dirigenti, quadri ed impiegati dell’ente, per coprire le commissioni e le relative segreterie. Scarcella, all’epoca responsabile anticorruzione, segnalò talune irregolarità nelle dichiarazioni del personale partecipante alle commissioni giudicatrici, che - ricordiamo - non può fare parte, anche con compiti di segreterie a tali commissioni, ove avesse riportato condanne passate in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione. Confermando l’ente ugualmente la composizione delle commissioni, la responsabile dell’anticorruzione denunciò alla Procura della Repubblica del Tribunale di Palmi il dirigente Pasquale Faraone e gli impiegati Mario Piromalli, Luigi Errante e Antonio Rizzuto, per “dichiarazioni mendaci alla P.A” ex art. 490 c.p.. Si ricorderà che, all’epoca, il segretario generale - l’amm. Pietro Preziosi - giudicò negativamente l’atteggiamento della dipendente Scarcella, irrogandole una lieve sanzione disciplinare, destando la reazione della Autorità nazionale Anti-corruzione a tutela della stessa dipendente, ed anche uno sgradevole rilievo mediatico.