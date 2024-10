Palmi, nuovi atti vandalici nel parco del rione Pille

A distanza di 8 mesi dal primo atto vandalico, un nuovo increscioso, episodio si è verificato al parco del quartiere Pille. A denunciarlo è il Comitato di quartiere guidato dal presidente Gino Scarfone che sottolinea: «Ci siamo ritrovati nuovamente costretti a chiudere il campetto per una questione di sicurezza, in quanto ignoti hanno distrutto altri 3 pannelli paracolpi creando una situazione di pericolo visto l'affollamento giornaliero di bambini/e ragazzi e adulti che arrivano da ogni angolo della città per rilassarsi, e godersi con molta tranquillità e rispetto uno dei più belli Parco giochi della città, affidato per la gestione e la conduzione dall'amministrazione Ranuccio al comitato di quartiere Pille che sono orgoglioso di rappresentare». Nella giornata di ieri come comunicato dal presidente è stata depositata denuncia contro ignoti dell'accaduto presso la Polizia Locale. «Il campetto per colpa di questi brutti incivili purtroppo rimarrà chiuso per un determinato periodo tempo, affinché non troveremo le risorse economiche per poterlo riparare. Ringrazio il Sindaco Ranuccio, e tutta la sua amministrazione di cui, previa comunicazione, ho avuto la costante vicinanza come sempre. Spero che presto come da sue indicazioni verrà installata una videosorveglianza, affinché si spera che se dovesse risuccedere nuovamente qualcosa, qualcuno pagherà le conseguenze».