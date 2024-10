Stalking, lascia una pistola vicino a dove lavora una ragazza di Montalcino: arrestato un 20enne di Gioia Tauro

Arrestato ai domiciliari un 20enne della provincia di Reggio Calabria per atti persecutori e porto e detenzione di arma clandestina, reati commessi tra gennaio e settembre 2024 tra Montalcino (Siena), Gioia Tauro e Palmi. A suo carico un quadro indiziario per condotte persecutorie verso una ragazza di Montalcino con cui voleva avere una relazione sentimentale. Tra gli atti, depositò una pistola in un cestino vicino a dove lavora la vittima dello stalking. La misura cautelare è stata disposta dal gip di Siena su richiesta della procura senese. Tra gli episodi risulta che nella città del vino Brunello, a settembre, poco prima di essere controllato dai carabinieri, si sarebbe anche liberato di un’arma da fuoco clandestina, abbandonandola in un cestino di un negozio vicino al luogo di lavoro della vittima. L’arma venne ritrovata dai carabinieri e sequestrata. L’arrestato è stato rintracciato in Piemonte dai carabinieri di Ivrea. Ora è ristretto al suo domicilio a Gioia Tauro.