Riorganizzazione dell’ospedale spoke di Polistena, il Comitato chiede di vedere Occhiuto

“Richiesta incontro con il Comitato spontaneo per la tutela della salute”. Questo l’oggetto della lettera che Marisa Valensise, presidente del Comitato spontaneo a difesa dell’ospedale di Polistena, ha inviato al presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Ieri, nel corso di una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche Pasquale Fidale (una new entry nel direttivo del Comitato), si è appreso che la richiesta di incontro con Occhiuto è stata anche inviata per conoscenza anche al ministero della Salute, al Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi Emanuele Crescenti.

«Abbiamo necessità di incontrare il presidente Occhiuto, commissario straordinario alla sanità calabrese – ha detto ai cronisti Marisa Valensise – per comprendere alcune situazioni non chiare nella nuova riorganizzazione sull’ospedale Spoke di Polistena. Ribadiamo che siamo un Comitato apartitico, ci siamo costituiti solo per la tutela di diritti fondamentali quali il diritto alla cura e ad avere servizi socio-sanitari pubblici a misura di persona, oltre che spinti da una forte preoccupazione e stato di allerta del territorio della Piana che conta più di 200 mila cittadini».