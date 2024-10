Paura a Villa San Giovanni, incendio nella zona industriale. Ordinanza urgente del sindaco per proteggere la salute pubblica

Un vasto incendio ha colpito nella notte la zona industriale di Villa San Giovanni, interessando la sede della società Eco F.A.L. snc in via San Filippo Neri. Le fiamme, divampate nelle prime ore di oggi, hanno richiesto l’intervento di ben dieci squadre dei vigili del fuoco per essere domate. Nonostante l’incendio sia stato spento, le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite a lungo a causa della complessità della situazione.

In seguito all’evento, il sindaco Giusy Caminiti ha emesso un’ordinanza urgente per proteggere la salute pubblica. Tra le misure precauzionali previste vi è il divieto di raccogliere e consumare prodotti ortofrutticoli coltivati nei terreni vicini all’area colpita, il divieto di pascolo e di abbeverare il bestiame, oltre al divieto di utilizzare acqua proveniente da vasche di raccolta di pioggia.

L’ordinanza raccomanda inoltre agli abitanti che vivono entro un raggio di 1,5 km dal luogo dell’incendio di limitare le uscite e di mantenere chiuse porte e finestre, al fine di ridurre l’esposizione ai fumi e alle polveri che potrebbero risultare tossici. Le misure resteranno in vigore fino a quando non verranno completati ulteriori accertamenti da parte dell’Arpacal e delle autorità sanitarie competenti.