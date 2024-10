Rassegna stampa 23-10-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

-Le ’ndrine e la scalata alla curva Sud: lo scontro nella tifoseria del Milan sotto la regia delle famiglie calabresi

-Scuole aperte a Siderno? Insulti alla sindaca: “Ti veniamo a prendere a casa”

-Reggio, botte a un detenuto: “Le minacce di incendiare la cella e il furto di un televisore agli agenti”

-La rivelazione di Klaus Davi: “Gratteri mi salvò dal sequestro e del pestaggio a Limbadi”

Maltempo

-Catanzaro, dopo il maltempo tempi non brevi per riaprire la Statale 280

-Mascaro chiede lo stato di calamità dopo la furia del maltempo

Cronaca

-Inchiesta Athena, i rapporti tra i clan sibariti e i rosarnesi

-Furbetti del bonus docenti a Cosenza, giallo per un aspirapolvere

-Reggio, arriva il lieto fine per l’odissea degli studenti di Catona

-Gioia Tauro, licenziato da Mct perché imputato ma il giudice del lavoro lo reintegra

-Corigliano Rossano, quando ormai è troppo tardi si torna a discutere di Baker Hughes

-Fondi regionali per la funicolare a Catanzaro, piccoli passi verso l’intermodalità

-Mense, pioggia di milioni per diciassette enti vibonesi