Pascolo abusivo in Aspromonte: raffica di denunce e sanzioni per 13mila euro

Controlli dei carabinieri forestali e delle forze dell'ordine locali nell'ambito dell'azione “Focus ndrangheta”, un'attività specificamente mirata al contrasto del fenomeno dei bovini vaganti nel territorio del Parco di San Giorgio Morgeto. Questa problematica, legata alla criminalità organizzata locale, è stata affrontata con interventi mirati e sinergici tra varie forze, tra cui i carabinieri forestali, le Stazioni territoriali di Cittanova e Molochio, la polizia metropolitana e il servizio veterinario dell'Aspdi Palmi.

Gli interventi hanno portato al deferimento di due individui per pascolo abusivo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Inoltre, sono stati catturati e abbattuti nove bovini privi di identificazione e controlli sanitari, per garantire la sicurezza pubblica e sanitaria. L'operazione ha anche incluso il deferimento di altri tre individui per vari reati legati all'abbandono di animali e deturpamento di proprietà altrui, con sanzioni amministrative che ammontano a circa 13mila euro.

Questi interventi dimostrano un'azione costante e determinata contro il degrado ambientale e le attività illegali connesse alla criminalità organizzata, mirando a tutelare la collettività e il territorio del parco.