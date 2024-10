Reggio Calabria, intensificati i controlli contro il bracconaggio: sequestrati dispositivi per la cattura

Prosegue con determinazione l’attività di controllo e monitoraggio della Polizia Metropolitana di Reggio Calabria, diretta dal Comandante Francesco Macheda, nel contrasto al fenomeno del bracconaggio e nella tutela della fauna selvatica. Questa azione, considerata patrimonio indisponibile dello Stato, ha visto nei giorni scorsi il personale del corpo di polizia impegnato in operazioni mirate che hanno portato al sequestro di richiami acustici a funzionamento elettromagnetico, utilizzati illegalmente per attirare volatili.

Tali dispositivi, completamente in violazione delle normative sulla caccia, vengono impiegati dai bracconieri per richiamare subdolamente alcune specie di uccelli, rendendoli facili prede e facilitandone l’uccisione in condizioni molto esposte. La denuncia contro ignoti per questo illecito è già stata inoltrata alla Procura della Repubblica.

L’impegno della Polizia Metropolitana nella lotta al bracconaggio è ulteriormente supportato da associazioni venatorie, ambientali e di volontariato, creando una sinergia fondamentale per il successo delle operazioni. Grazie anche al Nuovo Regolamento in materia, emanato dal Consiglio Metropolitano e in vigore dal 2024, si è registrato un significativo aumento delle richieste e dei rinnovi per l’abilitazione a Guardia Giurate Volontarie Venatorie e Ambientali.