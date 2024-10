S. Stefano in Aspromonte, la marcia della solidarietà a sostegno del sindaco Malara. Il primo cittadino: "Non molleremo"

Si è svolta a Santo Stefano in Aspromonte, nota cittadina aspromontana, una manifestazione di organizzata dalla parrocchia e dalle associazioni per dare sostegno al primo cittadino, Francesco Malara. La marcia della solidarietà, fortemente voluta dalla totalità della popolazione, seguita da un consiglio comunale aperto convocato a seguire dall amministrazione comunale, si è svolta mercoledì 23 ottobre nel tardo pomeriggio quando, mille cittadini insieme alle tante istituzioni, al parroco, a tutte le associazioni ed alle forze dell'ordine si sono tutti stretti intorno al sindaco Malara.

Tanta la voglia di trasmettere un messaggio di vicinanza, fo incoraggiamento e di affetto al sindaco, il quale al suo arrivo in paese è stato accolto calorosamente da tutti quanti lo attendevano vogliosi di manifestare il più netto dissenso rispetto all'atto subìto, tutti, uno per uno l'hanno abbracciato, salutato e piu volte applaudito.

A mandare l’imput più significativo i bambini e ragazzi dell'istituto scolastico, che hanno presenziato in prima fila durante la marcia, esibendo gli striscioni di affetto, di apprezzamento e di condivisione verso un sindaco sempre attento nei confronti dei suoi ragazzi. La marcia, ricca di emozioni e commozione con tanti occhi lucidi, si è conclusa all'interno dell’Auditorium del paese dove purtroppo non hanno potuto trovare posto tutti per la non sufficiente capienza. Il primo messaggio forte e chiaro arriva dal suo consiglio comunale: “il sindaco Francesco Malara non si tocca. Siamo tutti in campo accanto a lui, persona dalle inestimabili qualità che con passione e determinazione sta facendo volare in alto il nostro paese”. Come già aveva detto prima il parroco don Vincenzo Attisano. A seguire i tantissimi sindaci provenienti anche da comuni piu distanti geograficamente dalla Città Metropolitana e poi tutte le numerose associazioni presenti sul territorio ed altri vari rappresentanti.