I nefasti effetti del riciclaggio “targato” made in Calabria

«La regione più povera dell’Unione europea, secondo i recenti dati Eurostat, è paradossalmente la testa e il cuore dell’organizzazione criminale non solo più ricca d’Europa, ma verosimilmente la componente principale di quella macro mafia internazionale, diventata oggi un sistema criminale orientato ad operare all’interno dei mercati, dei circuiti bancari per gestire enormi flussi finanziari e compiere sofisticate operazioni di riciclaggio». A delineare uno scenario che vede la Calabria terra del crimine organizzato più evoluto e imitato a livello mondiale, e che preoccupa in prospettiva di come tale sistema potrebbe incidere in futuro sul potere economico, è stato il procuratore facente funzioni della Dda di Reggio, Giuseppe Lombardo.

Il magistrato è intervenuto ieri al convento dei Minimi al convegno di studi sul tema “Il riciclaggio: effetti sull’economia globale. Professionisti a confronto” in veste di relatore, insieme all’on. Federico Cafiero de Raho, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia e già procuratore nazionale antimafia, dell’avvocato Luigi Panella, docente del corso di formazione avvocati de La Sapienza di Roma e del colonnello della Guardia di Finanza - capo Centro Dia di Reggio, Mario Intelisano.