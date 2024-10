Locri, Sorbara: «Il reparto di Oculistica va attrezzato meglio»

Tra i tanti reparti dell’ospedale di Locri che soffrono dell’annosa carenza di personale, ce n’è uno che invece il personale ce l’ha al completo, ma è privo di alcuni importanti strumenti. È quanto afferma il consigliere del gruppo d’opposizione “Storia e Progresso per Locri”, Eliseo Sorbara, medico di professione e punto di riferimento di numerosi cittadini che segnalano carenze e disservizi in ambito sanitario.

«Ricevo da giorni – ha esordito Sorbara – parecchie lamentele da parte di cittadini affetti da diabete che per poter compiere un esame di screening come l’Angio-OCT sono costretti a rivolgersi agli studi privati. Si tratta – ha proseguito – di persone affette da retinopatia e maculopatia, patologie che necessitano di un monitoraggio continuo e che, se trascurate, possono portare a conseguenze molto gravi come, in casi estremi, la cecità».