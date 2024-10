Collegamenti aerei in Calabria, Sacal annuncia la stagione invernale: 38 rotte (10 nuove) e frequenze potenziate su quelle esistenti

Sacal, oggi 28 ottobre 2024, è entusiasta di inaugurare la stagione invernale 2024-2025 con una rete di voli ampliata e nuove destinazioni, pensate per offrire ai viaggiatori una scelta ancora più ampia e agevolare collegamenti strategici verso la Calabria.

Quest’inverno, il Sistema Aeroportuale Calabrese si distingue con 38 rotte in totale – incluse 10 nuove destinazioni e una crescita delle frequenze su tratte già esistenti – dimostrando l’impegno di SACAL nel rendere la Calabria una meta sempre più accessibile, sia per i turisti sia per i residenti. Grazie al sostegno della Regione Calabria, che ha azzerato il costo dell’addizionale municipale pari a €6,5 per passeggero, SACAL punta a raggiungere il record storico di passeggeri trasportati nel 2024, portando Calabria sempre più vicino al mondo!

Novità negli aeroporti calabresi: