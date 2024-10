Destagionalizzazione, l'appello da Reggio: “I lidi dovrebbero lavorare tutto l’anno”

Una birra in riva al mare o perché no, una bella colazione per "irrobustire" la giornata e farla iniziare al meglio? Ecco le "coccole" che ci regala quest’estate in riva allo Stretto, che sembra non finire mai; piaceri irrinunciabili soprattutto per i tanti stranieri che stiamo ritrovando in questi giorni che ci consegnano temperature sopra i 26 gradi, una seconda estate per chi viene a conoscere la nostra cultura.

Momenti che si ripropongono passeggiando in riva al mare, costeggiando i lidi che sanno di vita con i loro colori e le loro sfumature, con i sapori autentici anche nel panino dell'ultimo momento che ci racconta un poco della nostra terra. E poiché qualcosa di così sistematico non si era mai visto fino al momento, allora la riflessione è sicuramente quella dell'importanza della destagionalizzazione quale condizione strategica e necessaria per fare crescere il nostro territorio dal punto di vista turistico, economico ed aggregativo, veicolo di attrazione con l'unicità dei suoi paesaggi e dei suoi prodotti esclusivi.

«Mai, come in questo periodo, registriamo presenze di polacchi, francesi, canadesi, inglesi e svizzeri, che cercano un poco di spazio sul mare. Certamente non può finire tutto qui e mi chiedo perché mai dovrei chiudere il locale proprio ora che c'è lavoro?», fa presente Pino Iannò, titolare del Pepys Beach, uno dei lidi che insistono lì dove l'acqua del mare, con i suoi colori cangianti, sembra quasi accarezzarti. «Abbiamo fatto richiesta all’Amministrazione di continuare la nostra attività tutta la stagione; sarebbe un modo di contribuire a una città dinamica e accogliente, ma aspettiamo ancora una risposta», rilancia l'imprenditore.

Parole che sono da stimolo per la stessa Amministrazione nella consapevolezza che per i turisti la prima scelta è i raggiungere il lungomare e di ritagliarsi qui un poco di felicità e libertà stando semplicemente seduti a guardare il mare.