Reggio Calabria, sequestrate 2 pistole con matricola abrasa, munizioni e recuperati oro e più di 34 mila euro in contanti

In un altro stabile è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 11 e, in un locale adibito a deposito, ubicato al piano terra di una palazzina, sono state recuperate 2 centraline per auto, 1 centralina per moto, 1 blocco accensione o commutatore per motociclette ed 1 targa di auto oggetto di furto nello scorso mese di gennaio.

Inoltre, in un appartamento abbandonato e chiuso con una porta blindata, il personale della Polizia di Stato ha rinvenuto, in un’intercapedine di un muro, un involucro con due portagioie con all’interno monili in oro per un peso di circa 320 grammi e, in un’altra stanza del medesimo appartamento, nell’intercapedine di un muro, è stato recuperato un contenitore in plastica con all’interno banconote di vario taglio per un valore di più di 34.000 euro. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Il dispositivo di sicurezza proseguirà anche nei prossimi giorni.