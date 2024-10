È online “Città di Villa San Giovanni”, l’app del Comune

Da qualche settimana è presente online “Città di Villa San Giovanni”, l’applicazione del Comune. A spiegarne le peculiarità è la pagina social dell’amministrazione che ha condiviso, in merito, anche un video della sindaca Giusy Caminiti.

«La comunicazione istituzionale dell’ente – viene sottolineato da Palazzo San Giovanni – fa un salto di qualità per essere sempre più vicina ai cittadini. La nostra epoca è caratterizzata da una comunicazione che viaggia a ritmi elevatissimi e la nascita delle pagine istituzionali Facebook e Instagram ha l’obiettivo di divulgare notizie e comunicazioni circa le attività e gli avvisi importanti che vogliamo fare arrivare alla cittadinanza con tempestività.

Per chi non è presente sui social, ci sarà l’iscrizione volontaria al canale WhatsApp dell’ente in modo da rimanere connessi con le attività e le notizie che si divulgheranno. E infine, ma non per importanza, la novità importante dell’app ufficiale del Comune. Quest’ultima, oltre a fungere da contenitore dove reperire notizie o avvisi darà la possibilità al cittadino di interagire e segnalare problematiche o disservizi».

«Sono tutti strumenti – concludono dal Municipio – che hanno come obiettivo quello di ridurre le distanza tra amministratori e cittadini e provare a comunicare con continuità e tempestività le azioni amministrative che vengono messe in campo».