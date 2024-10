Psichiatria a Reggio, si ferma l’occupazione ma la vertenza è senza lieto fine

L’occupazione è finita ma non la protesta. Il lieto fine non c’è per la vertenza della psichiatria che vede da quasi 10 anni i ricoveri bloccati ed i pazienti dirottati lontano dai loro affetti. I familiari dei pazienti psichiatrici ieri notte hanno abbandonato i locali della direzione dell’Asp, dopo ore di tensioni e rivendicazioni. Rivendicano il diritto alla salute alle cure dei pazienti non a centinaia di chilometri ma sul territorio.

Un esempio? «È stato riferito del fatto che 20 pazienti da una struttura della provincia, costretta a chiudere i battenti, sono stati trasferiti a Pavia; secondo la Di Furia all’ASP 5 va il merito di non averli lasciati per strada. Ed è purtroppo questo il destino assegnato dai nostri amministratori anche per i nostri cari». Raccontano le vicende di ieri durante le ore di occupazione della direzione generale dell’Asp: «Ci è stato inizialmente impedito persino di utilizzare i servizi igienici, poi è stato limitato l’accesso ad un solo wc privo di acqua, non è stata mai consentita la fornitura di viveri, non è stato consentito il turn-over da noi programmato. Situazioni che non si sposano, in uno stato democratico, con il diritto a protestare per così gravi violazioni del diritto alla tutela della salute mentale».

Sottolineano: «La nostra protesta, diversamente da come insinuato, non assume colore politico alcuno. Ciò non toglie che le responsabilità di quello che accade verte sulla struttura commissariale alla sanità (Occhiuto ed Esposito) e sulla Direzione Generale dell’Asp (Di Furia); ma noi chiediamo il sostegno a tutti coloro che vorranno sostenere questa battaglia di civiltà». In questo contesto «siamo stati costretti in relazione alle suddette gravi determinazioni assunte nei confronti della nostra protesta a lasciare il presidio. Ma questo servirà solo a continuare la nostra battaglia di civiltà con maggiore determinazione, alzando ancora di più il tiro, portando con noi le “vittime” predestinate di questa barbarie sanitaria, i nostri figli, fratelli parenti» dicono i familiari che rinnovano l’appello «al Vescovo, al sindaco, a chi ha condotto la stessa battaglia da differenti posizioni, alla società civile.