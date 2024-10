Statale 106, opinioni discordanti sulla nuova variante. Tavolo tecnico a Caulonia

Era il 4 di ottobre e alla riunione hanno partecipato 14 professionisti, tra ingegneri, rappresentanti dell’ufficio legale e segretari, mentre Cagliuso si è fatto accompagnare dal funzionario comunale ing. Giuseppe Mirigliano. «Ogni volta che mi è stato proposto di firmare qualcosa, negli incontri con Anas, non l’ho mai fatto, dicendo che comunque avrei dovuto sentire il territorio e il Consiglio comunale», ha precisato il sindaco.

«La nostra proposta progettuale è che il territorio sia servito dalla strada e che si evitino quanti più impatti possibili. Al momento il progetto impatta su diversi fabbricati. In più, in prossimità delle fiumare, vengono realizzati dei “rilevati” e non dei ponti e questo potrebbe comportare un pericolo, in caso di piena perché rappresentano uno sbarramento. Invece, se ci sono i ponti, ciò non si verifica. Ma a me Anas non ne ha parlato. Mi ha parlato di viadotti e di ponti», ha così chiarito Cagliuso le sue perplessità.

«Vorremmo un tracciato quanto più vicino al centro storico, ma è giusto che io dica che Anas non è disponibile», ci ha dichiarato al telefono Cagliuso, il quale ha contattato la nuova responsabile di zona dell’Anas stessa, l’ing. Antonella Di Vece, per un incontro a breve.

Dal canto suo Anas contesterebbe al sindaco che il tracciato su cui vengono ora sollevate delle perplessità era stato concordato con il Comune durante gli incontri avvenuti tra il 2021 e il 2022.