Il processo “Magma” alla cosca Bellocco ritorna in Appello

Servirà un nuovo processo d’appello per la maggior parte degli imputati del processo “Magma”, procedimento nato dall’indagine della Dda di Reggio Calabria contro il clan Bellocco di Rosarno. La Corte di Cassazione, nella tarda serata di martedì, ha annullato con rinvio, limitatamente a singole contestazioni di reato, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria il 29 giugno 2023. Per questo motivo, le posizioni di 14 imputati dovranno essere vagliate in un nuovo processo davanti a un’altra Corte d’Appello, ma solo per l’eventuale rideterminazione della pena. Per tutti era caduta in appello l’accusa di associazione mafiosa.

Questa la sentenza dei giudici romani:

Carmelo Aglioti, annullamento limitatamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa;

Domenico Bellocco classe ’76, annullamento dell'aggravante del traffico internazionale di droga;

Domenico Bellocco classe ’80, annullamento limitatamente all’aggravante dell’associazione di 5 o più persone per compiere un delitto;

Umberto Bellocco classe ’80, annullamento con rinvio in merito alla contestazione dell'aggravante dell’associazione mafiosa;

Francesco Corrao, annullamento con rinvio limitatamente al ruolo di apicale che il rosarnese avrebbe avuto nell’associazione per traffico internazionale di stupefacenti; Marco Fiori, annullamento dell’aggravante del traffico internazionale di droga; Alessandro Fonti, annullamento dell’aggravante del traffico internazionale di droga e dell’associazione mafiosa in relazione al capo 6;

Francesco Fortini, limitatamente al capo 2; Bruno Gallace, annullamento limitatamente all’aggravante dell’ingente quantità di droga;

Vincenzo Italiano, limitatamente all'aggravante del traffico internazionale di droga relativo al capo 2;

Domenico Mercuri, limitatamente al ruolo apicale, al traffico internazionale di droga relativo al capo 2 e all'associazione mafiosa relativa 26, 21 e 22;

Francesco Morano, limitatamente alla recidiva e all'aggravante del traffico internazionale di droga relativo al capo 2;

Valentina Pizzuti e Domenico Scandinaro, limitatamente all'associazione mafiosa;

Bujar Dejdinaj limitatamente alle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cp.