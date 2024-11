Reggio Calabria, operazioni della Polizia locale contro abusivismo e furti di energia: 7 arresti e 14 denunce

Negli ultimi tre giorni, la polizia locale ha condotto a Reggio Calabria operazioni a tappeto per garantire la tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza dei cittadini, portando a importanti risultati. Tre persone sono state deferite alla Procura per occupazione abusiva di immobili comunali nel Rione Marconi. Gli alloggi, individuati e sgomberati, sono stati riaffidati all'ufficio ERP del comune per essere assegnati agli aventi diritto.

In un'ulteriore operazione a livello nazionale, in località Arghillà, la Polizia Locale ha collaborato con la Polizia di Stato e tecnici dell'Enel per contrastare furti di energia elettrica e occupazioni illecite: nove persone sono state deferite per occupazione aggravata, e sette di queste sono state arrestate per furto di energia.

Sul fronte della sicurezza stradale, due soggetti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico fino a cinque volte oltre il limite legale. L’attività della Polizia Locale proseguirà nei prossimi giorni, confermando l’impegno per la sicurezza e la legalità.